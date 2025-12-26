Ричмонд
Полетела не своим ходом: из Калининграда в Санкт-Петербург отправили краснокнижную птицу

Пернатый груз подготовил питомник декоративных и экзотических животных.

Источник: Клопс.ru

Из Калининграда в Ленинградскую область отправили самку краснокнижного сокола-балобана. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Птицу вывели в питомнике, который специализируется на разведении и содержании декоративных и экзотических животных. Перед отправкой специалисты службы провели все необходимые ветеринарно-санитарные процедуры и проверили полётные документы сокола.

Название воздушного хищника произошло от тюркского balaban — большой или balban — борец, силач. Балобаны относятся к исчезающим видам и включены в Красную книгу России, а также в приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

В ноябре 2025 года из Калининградской области в Казахстан отправились 330 породистых нетелившихся коров голштинской чёрно-пёстрой породы.