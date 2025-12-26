Полетела не своим ходом: из Калининграда в Санкт-Петербург отправили краснокнижную птицу

Название воздушного хищника произошло от тюркского balaban — большой или balban — борец, силач. Балобаны относятся к исчезающим видам и включены в Красную книгу России, а также в приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.