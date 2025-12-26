Кредитные рейтинги по-казахстански: что предлагает новый закон

При этом в проекте определены структура и требования к капиталу казахстанского рейтингового агентства. В частности, вводится ограничение на владение акциями: организации, за исключением Национального банка и его аффилированных лиц, а также международных и иностранных рейтинговых агентств, не могут владеть 10% и более акций.