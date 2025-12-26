Кредитные рейтинги по-казахстански: что предлагает новый закон

Заседание прошло под председательством Татьяны Савельевой с участием вице-спикера Палаты Дании Еспаевой, передает DKNews.kz.
В презентации наряду с депутатами приняли участие представители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», отраслевых ассоциаций, банковский и микрофинансовый обмудсманы, а также эксперты.
Предваряя обсуждение, Дания Еспаева отметила, что на сегодня в Казахстане создана и успешно функционирует практически вся основная инфраструктура финансового рынка. Пробелом в ней долгое время оставалось отсутствие собственных рейтинговых агентств.
— За последние два года мы приняли масштабные меры по защите прав наших граждан-заёмщиков, снижению долговой нагрузки и усилению борьбы с кредитным мошенничеством. Совсем недавно был принят новый закон о банках. Следующим шагом в развитии финансового рынка является создание местных рейтинговых агентств. Нам необходимо развивать внутренний рынок кредитных рейтинговых агентств для обеспечения рынка качественными, объективными, а главное, доступными рейтинговыми услугами, — подчеркнула вице-спикер Мажилиса.
Как сообщила Татьяна Савельева, проект закона «О рейтинговой деятельности» разработан с целью формирования правовых и институциональных условий для развития национальных рейтинговых агентств по оценке кредитных рисков.
Представляя законопроект депутатам, заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финрынка Мария Хаджиева отметила, что национальное профильное законодательство будет гармонизировано с международными стандартами. Кроме того, планируется наделить АРРФР полномочиями по регулированию и надзору за признаваемыми кредитными рейтинговыми агентствами, одновременно создаётся правовая основа для повышения их ответственности.
— Законопроектом предусматриваются три категории субъектов регулирования. Первая категория — казахстанское рейтинговое агентство. Это локальное агентство с одним из учредителей в лице Национального банка. Вторая категория — международное рейтинговое агентство. Это агентство, признанное финансовыми регуляторами пяти и более стран-членов ОЭСР. Третья категория — иностранное рейтинговое агентство. Это агентство, признанное финансовым регулятором в стране происхождения, в частности, в сопредельных странах, и соответствующее квалификационным критериям нашего закона, — рассказала Мария Хаджиева.
При этом в проекте определены структура и требования к капиталу казахстанского рейтингового агентства. В частности, вводится ограничение на владение акциями: организации, за исключением Национального банка и его аффилированных лиц, а также международных и иностранных рейтинговых агентств, не могут владеть 10% и более акций.
По информации замглавы АРРФР, законопроект также определяет порядок организации рейтинговой деятельности, включая процесс присвоения рейтингов. Предусмотрены меры воздействия, которые уполномоченный орган может применять к кредитным рейтинговым агентствам в случае нарушений. Также устанавливаются требования к системе внутреннего контроля, управлению рисками и руководящим работникам локальных агентств.
Кроме того, вводятся комплексные меры по предотвращению конфликтов интересов, включая чёткое организационное и юридическое разделение коммерческой деятельности (продажа услуг) и аналитической деятельности (присвоение рейтингов).
По итогам презентации состоялось всестороннее обсуждение законопроектов. Депутат Еркин Абил поинтересовался, будет ли учёт рейтингов казахстанского агентства носить нормативно закреплённый характер. Он отметил, что в системе высшего образования ранжирование вузов по рейтингу применяется для распределения государственных грантов, и уточнил, планируется ли аналогичная практика в финансовом секторе.
Мария Хаджиева ответила, что законодательное закрепление рейтингов будет действовать только для финансовых институтов и будет распространяться только на социально и экономически значимые проекты. Она также пояснила, что регулятором наравне с международными будет признаваться шкала рейтингов, присваиваемая локальным рейтинговым агентством.
В свою очередь глава комитета Татьяна Савельева подчеркнула, что национальные рейтинги должны быть приоритетными для компаний, а не дополнением к международным.
В ходе обсуждения депутаты также подняли вопросы о целях введения регулирования в данной сфере, причинах участия Национального банка в капитале локальных рейтинговых агентств и размере его доли. Особое внимание было уделено ответственности рейтинговых агентств за необоснованное присвоение положительной оценки компаниям, которые впоследствии могут обанкротиться.
Поступившие предложения и замечания будут учтены в дальнейшей работе над законопроектами. Их обсуждение продолжится в Мажилисе на заседаниях рабочей группы под руководством председателя комитета Татьяны Савельевой.