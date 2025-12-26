В Томске определили наиболее экономичный способ 3D-печати стентов для артерий

«При использовании массива сплава для стентов до 90% материала идет в отходы. Поэтому производители нацелены на то, чтобы развивать методы более экономичной лазерной наплавки. Эксперименты проходили в два этапа. Сначала испытали на растяжение до разрыва пять образцов, полученных в разных режимах SLM. Режимы отличались скоростью сканирования лазерного луча — от 400 до 800 мм/с. На этом этапе была определена максимальная деформация образцов до разрушения и их пределы растяжения для циклических испытаний», — пояснила заведующая лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы СФТИ ТГУ Екатерина Марченко.