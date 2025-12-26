Ричмонд
Компания Ocean Infinity возобновила поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370

Информация о поисках рейса MH370 в прессу будет поступать только от властей Малайзии.

Источник: Комсомольская правда

Американская исследовательская компания Ocean Infinity возобновила поиски обломков самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 году. Об этом в Ocean Infinity сообщили РИА Новости.

«При поддержке малазийского правительства мы возобновляем поиск пропавшего воздушного судна MH370», — подтвердили в компании.

Вся информация о ходе поисков будет поступать от правительства Малайзии по причине важности и деликатности характера поисков и получаемых данных о них.

Напомним, 8 марта 2014 года самолет, выполнявший рейс MH370, вылетел из Малайзии в Китай и бесследно исчез. На борту было 239 человек. Эта катастрофа уже стала тайной века, покрытой мраком вод, поскольку со временем начала обрастать массой невероятных версий и тайн.

Чтобы найти самолет, была организована самая дорогостоящая в истории поисково-спасательная операция стоимостью более $200 миллионов. Однако место падения так и не было найдено. Официальное расследование зашло в тупик. Например, год спустя после трагедии СМИ облетела информация, что пропавший малайзийский Боинг угнали на американскую военную базу.

Несколько раз сообщалось, что лайнер нашли, но каждый раз эти данные опровергались. А спустя пять лет после пропажи выяснилось, что кто-то звонил с пропавшего самолета.