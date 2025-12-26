Компания Ocean Infinity возобновила поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370

Чтобы найти самолет, была организована самая дорогостоящая в истории поисково-спасательная операция стоимостью более $200 миллионов. Однако место падения так и не было найдено. Официальное расследование зашло в тупик. Например, год спустя после трагедии СМИ облетела информация, что пропавший малайзийский Боинг угнали на американскую военную базу.