Создан прототип устройства диагностики плазмы для российского термоядерного реактора

Токамак с реакторными технологиями разрабатывается как полномасштабный прототип будущего термоядерного реактора или источника нейтронов. Установка будет построена на площадке АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» (предприятие научного дивизиона Росатома). Она предназначена для исследования поведения плазмы в квазистационарных режимах, близких к зажиганию, исследования и отработки различных методов дополнительного нагрева плазмы, топливообеспечения, бланкетных технологий, разработки новых диагностик, работающих в больших нейтронных потоках, освоения тритиевой технологии. Как уточнили в институте, для проектируемого токамака будут нужны пучки атомов дейтерия с энергией 500 кэВ и мощностью более 20 мегаватт в импульсах длительностью 100 с.