В Ростове снег с дождем обещают в выходные дни 27 и 28 декабря

В ближайшие выходные в Ростове прогнозируют осадки и мороз.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в ближайшие выходные дни, 27 и 28 декабря, будет небольшой мороз, возможны осадки.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 27 декабря, утром столбики термометра покажут два градуса мороза, днем потеплеет до ноля градусов. Вечером температура воздуха понизится до одного градуса мороза.

Со второй половины дня и до самой ночи обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра составят от 3 до 4 метров в секунду.

В воскресенье, 28 декабря, утром в Донской столице столбики термометра покажут один градус мороза, днем — ноль, вечером и ночью также обещают один градус мороза.

В воскресенье в Ростове возможен снег. Порывы ветра составят 4−5 метров в секунду.

