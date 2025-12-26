В Ростове снег с дождем обещают в выходные дни 27 и 28 декабря

В Ростове в ближайшие выходные дни, 27 и 28 декабря, будет небольшой мороз, возможны осадки.
Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 27 декабря, утром столбики термометра покажут два градуса мороза, днем потеплеет до ноля градусов. Вечером температура воздуха понизится до одного градуса мороза.
Со второй половины дня и до самой ночи обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра составят от 3 до 4 метров в секунду.
В воскресенье, 28 декабря, утром в Донской столице столбики термометра покажут один градус мороза, днем — ноль, вечером и ночью также обещают один градус мороза.
В воскресенье в Ростове возможен снег. Порывы ветра составят 4−5 метров в секунду.
