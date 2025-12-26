Омич не смог оспорить приговор за хранение наркотиков

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отказал 39-летнему жителю Омска в удовлетворении жалобы на приговор по делу о незаконном хранении наркотиков. Таким образом, решение Кировского районного суда города Омска осталось без изменений.
Ранее мужчина, имеющий судимости в прошлом, был признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконное хранение синтетических наркотических средств в крупном размере.
Согласно материалам дела, 19 июня 2023 года он был задержан сотрудниками полиции на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Нефтехимик» с 14,33 граммами синтетического наркотика. Подсудимый своей вины не признал, заявив, что не имеет отношения к изъятым веществам.
Суд приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Все последующие попытки осужденного добиться смягчения приговора в вышестоящих инстанциях оказались безуспешными.
