Омич не смог оспорить приговор за хранение наркотиков

Согласно материалам дела, 19 июня 2023 года он был задержан сотрудниками полиции на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Нефтехимик» с 14,33 граммами синтетического наркотика. Подсудимый своей вины не признал, заявив, что не имеет отношения к изъятым веществам.