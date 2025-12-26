В новогодние каникулы в Башкирии изменится график продажи алкоголя в магазинах

Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев напомнил жителям региона о графике продажи алкоголя в новогодние праздники.
Он сообщил, что в дни длинных каникул в розничных магазинах будут действовать временные ограничения. Сокращенный режим продаж установлен на четыре дня: 3, 4, 5 и 6 января 2026 года.
График будет таким:
— 3 января — алкоголь можно будет приобрести с 8:00 до 17:00.
— 4, 5 и 6 января — время продажи составит с 10:00 до 17:00.
В остальные дни новогодних каникул, включая 1, 2 и 7 января, продажа спиртного будет осуществляться по обычному графику — с 8:00 до 23:00. Важно отметить, что данные ограничения касаются только магазинов розничной торговли. Кафе, бары и рестораны смогут продавать алкоголь своим посетителям без изменений в режиме работы.
