Мария Захарова показала подаренную президентом Путиным шкатулку

Президент России Владимир Путин вручил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой памятный подарок. Речь идет о шкатулке с изображением Кремля и Георгия Победоносца, фотографией которой дипломат поделилась в пятницу, 26 декабря.

На снимке видна подарочная коробка с круглым логотипом и надписями «Москва» и «Кремль», а также сама шкатулка, украшенная изображением кремлевской территории и Георгия Победоносца.

Презент был вручен во время неформального общения в Кремле после церемонии вручения государственных наград. Захарова поблагодарила российского лидера за внимание.

— #распаковка #бесценно #красота #ДеньРожденияУдался #спасиБо, — написала Захарова под постом в Telegram-канале.

Представитель МИД в среду, 24 декабря, рассказала о том, что ее 50-летний юбилей начался на рабочем месте: во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с Андреем Малаховым. Дипломат опубликовала видео со съемочной площадки, где гости передачи исполняют для нее песню «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка», поздравляя ее с днем рождения.

