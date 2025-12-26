Пик заболеваемости гонконгским гриппом в России ожидается после каникул

— Если инкубационный период длится две-три дня, то пик наступает за 10 дней. Эта «вершина горы» может продлиться пару недель: сезон заболеваемости выглядит как колоколообразная кривая, которая растет до определенной точки, чтобы потом спуститься. Это прогрессия, — подчеркнул Прельяско, его слова передает РИА Новости.