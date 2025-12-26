Ричмонд
В Ростовской области водителей предупредили о резком ухудшении погоды

В Ростовской области 26 декабря на дорогах возможен гололед.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в пятницу, 26 декабря, ожидается непростая ситуация на дорогах, вызванная ухудшением погоды. Об этом сообщили в региональной ГАИ.

По данным ведомства, в последний рабочий день недели возможны осадки в виде дождя и снега, понижение температуры воздуха, ухудшение видимости и образование наледи на дорогах.

Автовладельцев призвали быть внимательными, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

— Водителям грузовых автомобилей напоминаем: при сложных погодных условиях обязательно используйте противоскользящие цепи. Это поможет сохранить управляемость и избежать опасных ситуаций, — сказали в ГАИ.

В Ростове снег с дождем обещают в выходные дни 27 и 28 декабря.

Многокилометровая пробка парализовала трассу М-4 на севере Ростовской области.