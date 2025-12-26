Уборщик мест преступлений рассказал о самых ужасных сценах на работе

Пользователь Reddit под именем GothMoleRat, работающий уборщиком мест преступлений, рассказал о самых ужасных сценах во время выполнения профессиональных обязанностей.
По его словам, один мужчина перенес инсульт в горячей ванне. Он пробыл в ней несколько дней перед тем, как его обнаружили. За это время он начал превращаться в «человеческий суп». Группе работников пришлось брать сети, чтобы вылавливать его тело.
Также он рассказал, что занимался уборкой в комнате младенца, которого из-за плача старший брат швырнул на пол и затоптал. По его словам, во время уборки он увидел детские игрушки и не смог сдержать слез, после чего попросил следователей сообщить ему подробности произошедшего.
— Самой муторной оказалась уборка, растянувшаяся на три недели. Кровь жертвы просочилась сквозь перекрытия в квартиру нижних соседей. Из-за этого нам пришлось полностью снять пол наверху, а также зачищать помещение снизу, — говорится в комментарии.
Как предотвратить появление жестоких личностей и маньяков — одна из наиболее сложных тем в психологии. Исследования подтверждают, что многие факторы, которые влияют на формирование характера и поведения человека, закладываются еще в раннем детстве. «Вечерняя Москва» узнала у психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, на какие признаки важно обратить внимание, чтобы ребенок не стал маньяком и убийцей.