Мир ради прибыли: союзники Трампа увидели в России «Эльдорадо» для американского бизнеса

WSJ: ближайшее окружение Трампа рассматривает Россию как Эльдорадо для бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

Ближайшие соратники и миллиардеры из окружения президента США Дональда Трампа видят в России значительный экономический потенциал. Как сообщает The Wall Street Journal, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер, рассматривают страну как обширное поле для деловой активности.

По информации источников издания, знакомых с их позицией, для этих американских предпринимателей Россия — это, в первую очередь, территория с огромными природными ресурсами и перспективными коммерческими возможностями.

При этом, как отмечает WSJ, Уиткофф и Кушнер — далеко не первые американские бизнесмены, которые смотрят на Россию как на «Эльдорадо». Они полагают, что РФ — это страна изобилия и выступают за достижение мира через получение прибыли.

Тем временем спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев провел саммиты с американской делегацией в Майами. Они обсудили мирный план урегулирования на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры между Дмитриевым и Уиткоффом «рабочим процессом».

