Скончался бывший замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко

Генерал-полковник Юрий Васильевич Садовенко — российский военачальник, бывший заместитель Министра обороны Российской Федерации. Он занимал эту должность с 2013 года по 2024 год. На посту заместителя Министра обороны РФ он курировал вопросы организации медицинского обеспечения Вооружённых Сил. В его ведении находилась военно-медицинская служба, а также вопросы социальной защиты военнослужащих и гражданского персонала. В 2024 году был освобожден от должности в связи с кадровыми перестановками в Министерстве обороны.