Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался бывший замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко

Скончался бывший заместитель министра обороны, генерал-полковник Юрий Садовенко. Эта информация была предоставлена ТАСС представителями его окружения.

Источник: Life.ru

Согласно сообщениям, причиной смерти стала сердечная болезнь. Генерал-полковнику было всего 56 лет.

Генерал-полковник Юрий Васильевич Садовенко — российский военачальник, бывший заместитель Министра обороны Российской Федерации. Он занимал эту должность с 2013 года по 2024 год. На посту заместителя Министра обороны РФ он курировал вопросы организации медицинского обеспечения Вооружённых Сил. В его ведении находилась военно-медицинская служба, а также вопросы социальной защиты военнослужащих и гражданского персонала. В 2024 году был освобожден от должности в связи с кадровыми перестановками в Министерстве обороны.

Ранее сообщалось о подрыве припаркованного на улице Ясеневой на юге Москвы автомобиля, который произошёл утром 22 декабря. Внутри находился владелец — глава Управления оперативной подготовки ВС РФ, генерал Фанил Сарваров. Офицер получил тяжёлые травмы и умер в машине скорой помощи. Следствие полагает, что под капот поместили СВУ мощностью порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.