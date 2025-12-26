Скончался бывший замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко

Согласно сообщениям, причиной смерти стала сердечная болезнь. Генерал-полковнику было всего 56 лет.
Генерал-полковник Юрий Васильевич Садовенко — российский военачальник, бывший заместитель Министра обороны Российской Федерации. Он занимал эту должность с 2013 года по 2024 год. На посту заместителя Министра обороны РФ он курировал вопросы организации медицинского обеспечения Вооружённых Сил. В его ведении находилась военно-медицинская служба, а также вопросы социальной защиты военнослужащих и гражданского персонала. В 2024 году был освобожден от должности в связи с кадровыми перестановками в Министерстве обороны.
Ранее сообщалось о подрыве припаркованного на улице Ясеневой на юге Москвы автомобиля, который произошёл утром 22 декабря. Внутри находился владелец — глава Управления оперативной подготовки ВС РФ, генерал Фанил Сарваров. Офицер получил тяжёлые травмы и умер в машине скорой помощи. Следствие полагает, что под капот поместили СВУ мощностью порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
