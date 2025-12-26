В пермском магазине торговали опасной колбасой

«Он осуществлял переработку и розничную продажу продукции животного происхождения. В торговом зале было обнаружено 3,6 кг вареной колбасы с истекшим сроком годности. Кроме того, в реализации находились 9,6 кг супового набора и 13,8 кг сухого кисломолочного продукта (курута) без какой-либо маркировки. На партию колбасных изделий массой 33,9 кг, размещенную в холодильном ларе для последующей продажи населению, не были представлены обязательные ветеринарные сопроводительные документы», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.