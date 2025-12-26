Топ-5 главных новостей в Молдове 26 декабря 2025: К фермеру, который в Молдове скармливал тела людей свиньям, внедрили агента из МВД; три дня снега и −12 градусов — это ждет Молдову; жительница Кишинева 40 ле

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 26 декабря 2025:
1. Кошмар на ферме в Березках: Чтобы задержать владельца хозяйства, подозреваемого в убийствах своих работников, тела которых скармливал свиньям, к нему внедрили агента — главный полицейский Молдовы выступил с оправданиями.
2. Мороз крепчает: В Молдове до минус 12 градусов и три снежных дня.
3. Жительница Кишинева ищет свою маму: «40 лет назад меня оставили в коробке в подъезде жилого дома, когда мне было полгода, я даже не знаю своего настоящего имени и даты рождения».
4. Найдена разгадка евроинтеграции от властей Кишинева: «Я на тебе женюсь, но это будет потом, когда точно, неизвестно, а пока постой на пороге и помечтай».
5. Совет ЕС принял решение, что с 1 января тарифы роуминга будут в Молдове по цене местных звонков: Но жители нашей страны будут платить за звонки в Европу, как раньше, — оператор мобильной связи повышает стоимость пакетов.
