В НМИЦ им. Блохина установили отечественную нейтронную установку для терапии рака

Во время терапии нейтроны активно взаимодействуют с веществом в опухолевых клетках, запускается ядерная реакция, высвобождающая энергию именно в раковых клетках, разрушая их изнутри. Это минимизирует повреждение здоровых тканей и органов, что делает метод крайне перспективным для сложных форм рака. В России установки для такой терапии с использованием бора впервые разработаны в новосибирском Институте ядерной физики СО РАН. В конце прошлого года ученые приступили к ее отправке в НМИЦ им. Блохина.