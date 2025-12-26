Губернатор Тюменской области передал подарки для детей из Краснодона

Детям достались игрушки, спортивный инвентарь и сладости.
Губернатор Тюменской области Александр Моор передал новогодние подарки для воспитанников детских домов подшефного Краснодона (ЛНР). Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По поручению главы региона презенты детям лично вручил глава администрации Краснодона Сергей Козенко.
Моор объяснил, что решил поддержать ребят накануне Нового года и подчеркнул особое значение таких акций для детей, оставшихся без попечения родителей. «По моей просьбе новогодние подарки ребятам передал глава города Сергей Павлович Козенко: музыкальную колонку, телевизоры, мягкие пуфы и, конечно, сладости. Каждый ребенок заслуживает счастья. Для ребят из детдомов и интернатов такие моменты особенно важны — они помогают почувствовать заботу и домашнее тепло», — написал губернатор.
Новогодняя акция стала частью шефской помощи Тюменской области Краснодону. Региональные власти ранее заявляли, что продолжат поддерживать подшефный город, уделяя внимание в том числе социальным учреждениям.