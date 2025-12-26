Маски сброшены: Безруков требует полмиллиона рублей с предпринимательницы за свой образ — что известно

В уходящем году артист несколько раз оказывался в центре разбирательств.
Российский актер театра и кино Сергей Безруков оказался в центре внимания СМИ. Он потребовал взыскать 500 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное использование его образа на масках. По данным заявления, на маркетплейсах Wildberries и Ozon в продажу были выставлены карнавальные и тканевые маски с изображением артиста, хотя сам Безруков не давал согласия на использование своего образа.
Имя актера оказывается в новостях с негативным окрасом уже второй месяц подряд. В ноябре в интернете завирусился скандальный эпизод с пресс-конференции Безрукова. На распространенных в сети кадрах он рассказывал о поездке в Узбекистан и в шутливой манере пытается имитировать акцент одного из местных жителей. Кроме того, в апреле 2025 года артист мог быть арестован за незаконную ловлю щуки. Подробнее об этих историях — в материале URA.RU.
Полмиллиона за продажу масок.
Безруков подал иск в суд еще в конце ноября.
Актер Сергей Безруков требует взыскать 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за реализацию масок с изображением его лица с индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской. Иск в суд защита артиста подала еще в конце ноября. Как следует из заявления, Соболевская разместила его имя, фамилию и фотографическое изображение без получения соответствующего согласия. Об этом пишут РИА Новости.
В исковом заявлении Безрукова говорится, что Соболевская разместила на маркетплейсах Wildberries и Ozon для продажи карнавальные и тканевые маски с изображением его лица. Представители актера после судебного заседания сообщили журналистам, что Безруков намерен взыскать с Соболевской денежные средства по нескольким основаниям. 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за нарушение его прав как субъекта персональных данных, и еще 250 тысяч рублей за неправомерное использование его изображения.
В ходе заседания было оглашено, что ответчик направила в суд письменный отзыв на иск. В нем звучит просьба либо уменьшить размер компенсации морального вреда, либо заменить ее выплатой дохода, полученного от реализации масок.
Проведенная портретная экспертиза установила, что на масках действительно запечатлен Безруков. Дальнейшее рассмотрение иска в Хамовническом районном суде Москвы назначено на 20 января.
Обвинения в неуважении к узбекскому народу.
Артист, пересказывая историю о посещении Узбекистана, изобразил узбекский акцент, это стало поводом для волны негатива в его адрес.
Артист в ноябре столкнулся с резкой критикой в социальных сетях после того, как на пресс-конференции рассказал о беседе с поклонником в Узбекистане. Безруков поделился воспоминаниями о поездке на кладбище в Ташкенте, где похоронена дочь Сергея Есенина — Татьяна Есенина. По словам актера, туда он пришел ночью с букетом, подаренным ему на выступлении, однако ворота были заперты. Тогда он обратился к одному из работников кладбища. Тот узнал в нем исполнителя роли из сериала «Бригада» и, как утверждает Безруков, произнес лишь одно слово: «Белый».
Пересказывая эту историю, артист постарался воспроизвести манеру речи сотрудника. Именно этот прием спровоцировал волну критики. Пользователи соцсетей сочли подражание акценту схожим с насмешкой. В комментариях к видеозаписи Безрукову вменили неуважение к узбекскому народу, а его выступление перед журналистами назвали позорным.
Актер отметил, что не пытался оскорбить кого-либо.
В качестве реакции на выдвинутые в его адрес обвинения Безруков опубликовал видеообращение, в котором особо отметил свое уважение к народу Узбекистана и заверил, что не преследовал цели оскорбить кого-либо. В завершение выступления актер подчеркнул, что его известный персонаж Саша Белый «так бы не поступил».
«Кто-то решил трактовать мои слова как усмешку над узбекским языком и над узбекским народом тем более. Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь», — сказал актер.
Безрукова чуть не арестовали за ловлю рыбы.
За незаконную ловлю щуки артисту мог грозить арест, однако его пресс-секретарь объяснила, что Безруков рыбачил до введения ограничений в Ростовской области.
В отношении Безрукова весной 2025 года возникли подозрения в незаконном вылове щуки на территории Ростова-на-Дону. В ряде СМИ сообщалось, что артист занимался рыбалкой в период действия нерестовых ограничений. Поводом для дискуссии послужил опубликованный снимок, на котором Безруков запечатлен с щукой весом около двух килограммов. Комментаторы отметили, что в Ростовской области с 1 апреля вводится нерестовый запрет, а добыча щуки в регионе была запрещена в период с 15 января по 15 апреля.
Адвокат Сергей Жорин тогда сообщал, что за незаконную добычу рыбы артисту могут быть назначены штрафные санкции, исправительные или обязательные работы, а также лишение свободы с возможной конфискацией имущества. Пресс-секретарь актера Лиана Хусаинова, в свою очередь, указала, что рыбалка с его участием имела место до вступления в силу соответствующих ограничительных мер.
«Это была спортивная рыбалка. Она происходила в одном из частных прудовых хозяйств в Ростовской области, поэтому никаких нарушений закона не было», — рассказала Хусаинова.