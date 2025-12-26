Маски сброшены: Безруков требует полмиллиона рублей с предпринимательницы за свой образ — что известно

Артист в ноябре столкнулся с резкой критикой в социальных сетях после того, как на пресс-конференции рассказал о беседе с поклонником в Узбекистане. Безруков поделился воспоминаниями о поездке на кладбище в Ташкенте, где похоронена дочь Сергея Есенина — Татьяна Есенина. По словам актера, туда он пришел ночью с букетом, подаренным ему на выступлении, однако ворота были заперты. Тогда он обратился к одному из работников кладбища. Тот узнал в нем исполнителя роли из сериала «Бригада» и, как утверждает Безруков, произнес лишь одно слово: «Белый».