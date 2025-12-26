Ричмонд
В России создали ИИ, который на 96% точно определяет предраковое состояние

Учёные Сеченовского университета совместно с командой «Билайн Big Data & AI» создали систему искусственного интеллекта, способную определять предраковое заболевание желудка — атрофический гастрит — с точностью до 96%. Алгоритм работает как «цифровой патолог», анализируя снимки биопсии.

Источник: Life.ru

Как передаёт «Лента.ру», система ускоряет постановку диагноза в среднем в пять раз, сокращая время ожидания с 4−7 дней до 2−3 суток. При этом, точность алгоритма сопоставима и даже превосходит межврачебные расхождения, отмечают разработчики. Данную модель обучали в течение года на более чем 5,5 тысячи гистологических изображений.

Атрофический гастрит — хроническое заболевание, при котором слизистая оболочка желудка истончается и может замещаться клетками кишечного типа (кишечная метаплазия). Это состояние является предраковым и значительно повышает риск развития аденокарциномы желудка.

Ранее диетолог предложила альтернативы сливочному маслу, снижающие смертность от рака. По мнению экспертов, отказ от сливочного масла в пользу качественных растительных спредов и маргарина может существенно снизить общую смертность и риск серьёзных заболеваний. Чем заменить привычные продукты, читайте в материале Life.ru.

