В России создали ИИ, который на 96% точно определяет предраковое состояние

Как передаёт «Лента.ру», система ускоряет постановку диагноза в среднем в пять раз, сокращая время ожидания с 4−7 дней до 2−3 суток. При этом, точность алгоритма сопоставима и даже превосходит межврачебные расхождения, отмечают разработчики. Данную модель обучали в течение года на более чем 5,5 тысячи гистологических изображений.