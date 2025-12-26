Курьер, забравшая деньги у Долиной, обжаловала семилетний приговор

Адвокаты курьера Анжелы Цырульниковой, забравшей деньги у певицы Ларисы Долиной, обжаловала семилетний приговор суда в деле о мошенничестве с квартирой артистки. Об этом со ссылкой на Балашихинский городской суд сообщает РИА Новости.
В суде отметили, что к ним поступили апелляционные жалобы на приговоры от адвокатов Цырульниковой и Осанова, получившего четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
Отмечается также, что с приговором Осанову, который обналичивал и переводил деньги мошенникам, не согласилась и прокуратура. Ведомство также подало апелляционное представление.
28 ноября 2025 года мошенники, участвовавшие в афере с квартирой Ларисы Долиной, выслушали приговоры. При этом никто из них вины не признал.
Между тем, Московский городской суд в ходе заседания 25 декабря 2025 года принял решение выселить народную артистку России Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, приобретенной Полиной Лурье.