В Кургане отключили воду в десятках домов

Ранее «Водный Союз» уже предупреждал горожан о похожем ограничении: 22 декабря в центральных районах Кургана на весь рабочий день отключали холодную воду из-за замены пожарного гидранта на улице Гоголя, 116. Тогда без водоснабжения остались жители 19 адресов, включая детские сады, школу, здание вуза и трансформаторные подстанции, и им также рекомендовали заранее сделать запас воды.