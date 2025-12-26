В Кургане отключили воду в десятках домов

Курганцев предупредили об отключении воды.
В Кургане предупредила жителей о плановом отключении холодного водоснабжения 27 декабря в ряде пригородных районов. Это связано с установкой пожарного гидранта в СНТ «Колосок». Об этом сообщает «Водный Союз» в своем tg-канале.
«Внимание! Плановое отключение холодного водоснабжения 27 декабря. В связи с установкой пожарного гидранта в СНТ “Колосок”, 27 декабря с 09:00 до 21:00», — написано в tg-канале.
Под ограничения попали база отдыха «Болдинцево», СНТ «Болдинцево», поселки Придорожный и Учхоз, включая дома по улице Яблоневая, 2А (общежитие) и 2Д (ЖК «Талисман»), а также местную котельную. Жителей просят сделать запас воды.
Ранее «Водный Союз» уже предупреждал горожан о похожем ограничении: 22 декабря в центральных районах Кургана на весь рабочий день отключали холодную воду из-за замены пожарного гидранта на улице Гоголя, 116. Тогда без водоснабжения остались жители 19 адресов, включая детские сады, школу, здание вуза и трансформаторные подстанции, и им также рекомендовали заранее сделать запас воды.