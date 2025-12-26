СМИ: школы получили инструкции для урегулирования конфликтов

Кроме того, Минпросвещения создало совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. Он будет заниматься вопросами, связанными с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования.