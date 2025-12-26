Снегопады ожидаются в Турции из-за «сибирских циклонов» с 26 декабря

Значительная часть Турции с пятницы, 26 декабря, окажется под влиянием «сибирских» морозов. Турецкие синоптики уточняют, что снегопад ожидается даже в Стамбуле, где в 2025 году наблюдалась длительная засуха.
— На севере, в центральной части и на востоке страны ожидаются снег с дождем и снегопады. Ощущаемая температура снизится по всей стране на четыре-десять градусов, такая погода продлится как минимум неделю, — передает генеральное управление метеорологии (MGM).
Синоптики добавили, что такая погода повысит риск сельскохозяйственных заморозков, а это приведет к потери урожая, говорится на сайте.
Москва окажется практически в центре циклона в преддверии последних выходных 2025 года. Какой будет погода в предстоящие пятницу, субботу и воскресенье, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что в столице бесснежное начало декабря наблюдается уже в четвертый раз с начала XXI века.