Судебные приставы обеспечили подачу газа пермякам до Нового года

«Почти год в доме по ул. Тимирязева не было газа. Один из соседей отказывался пускать газовую службу для поверки оборудования и из-за этого жильцы были вынуждены готовить еду другими способами. Под руководством судебных приставов мужчина все же пустил специалистов. Они осмотрели оборудование, отключили его квартиру от общедомовой сети, а в остальные квартиры обеспечили подачу газа», — говорится на сайте ведомства.