Судебные приставы обеспечили подачу газа пермякам до Нового года

Только судебные приставы заставили пермяка пустить в своб квартиру газовщиков.
Благодаря судебным приставам в многоквартирном доме в Перми появился газ, которого не было почти год. Все это из-за одного соседа, который не хотел пускать в свое жилище сотрудников газовой службы для поверки оборудования, сообщают в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю.
«Почти год в доме по ул. Тимирязева не было газа. Один из соседей отказывался пускать газовую службу для поверки оборудования и из-за этого жильцы были вынуждены готовить еду другими способами. Под руководством судебных приставов мужчина все же пустил специалистов. Они осмотрели оборудование, отключили его квартиру от общедомовой сети, а в остальные квартиры обеспечили подачу газа», — говорится на сайте ведомства.
Оказалось, что пермяк живет в квартире, заваленной мусором. Приставам и сотрудникам газовой службы для поверки пришлось буквально прокладывать себе путь сквозь горы пластиковых бутылок и картонных коробок. Сейчас жильцы дома готовят коллективное обращение в органы правопорядка, чтобы собственник привел свою квартиру в порядок.