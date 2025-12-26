Юрист напомнил о штрафах за новогодние фейерверки

При запуске фейерверков необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности. За нарушение может быть наложен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если в результате нарушения правил безопасности будет уничтожено или повреждено чужое имущество или нанесен вред здоровью людей, размер штрафа возрастает до 40−50 тысяч рублей. Семченков напомнил, если использование пиротехнических изделий повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, нарушителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на аналогичный срок.