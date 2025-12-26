Юрист напомнил о штрафах за новогодние фейерверки

При запуске фейерверков необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.
До Нового года осталось всего несколько дней, и многие россияне уже задумались о приобретении праздничной пиротехники. Кому грозит административная и даже уголовная ответственность за запуск новогодних фейерверков, рассказал исполнительный директор отделения общественной организации «Ассоциация юристов России» по Петербургу Артемий Семченков.
«Во-первых, в ряде регионов запуск фейерверков вовсе запрещен», — рассказал Семченков «Прайму». Перед покупкой необходимо тщательно изучить местное законодательство своего региона. Чтобы избежать проблем с законом и обеспечить максимальную безопасность, эксперт рекомендует использовать для запуска фейерверков только специально отведенные для этого площадки.
При запуске фейерверков необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности. За нарушение может быть наложен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если в результате нарушения правил безопасности будет уничтожено или повреждено чужое имущество или нанесен вред здоровью людей, размер штрафа возрастает до 40−50 тысяч рублей. Семченков напомнил, если использование пиротехнических изделий повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, нарушителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на аналогичный срок.
При запуске фейерверка важно находиться с наветренной стороны (откуда дует ветер). При этом расстояние от фейерверка до зрителей должно быть безопасным. Эксперт также подчеркнул необходимость надежного закрепления фейерверка перед запуском. Его можно поставить в утрамбованный снег. «Лучше отбежать от подожженного фитиля побыстрее и подальше», — добавил юрист. Отработанную упаковку необходимо утилизировать, предварительно проверив, что все элементы сгорели и больше не представляют опасности.