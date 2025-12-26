Умер Юрий Садовенко, бывший заместитель министра обороны РФ

Умер Юрий Садовенко, генерал-полковник и бывший заместитель главы Министерства обороны РФ. Ему было 56 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в окружении Садовенко.
Отмечается, что военный и политик ушел из жизни еще в четверг, 25 декабря. Причиной смерти стала болезнь сердца. Какая именно — не уточняется.
«Юрий Садовенко скончался 25 декабря из-за болезни сердца», — сказал собеседник ТАСС.
При этом какие-либо другие подробности пока также не раскрываются. В частности, не уточняются даты похорон и прощания.
