Умер Юрий Садовенко, бывший заместитель министра обороны РФ

Немногим ранее стало известно о смерти народной артистки России Веры Алентовой. Она ушла из жизни в возрасте 83 лет. Причиной ухода из жизни стал острый инфаркт миокарда. Артистка столкнулась с ним прямо во время похорон коллеги — Анатолия Лобоцкого.