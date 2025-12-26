Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Юрий Садовенко, бывший заместитель министра обороны РФ

Юрий Садовенко умер в возрасте 56 лет.

Умер Юрий Садовенко, генерал-полковник и бывший заместитель главы Министерства обороны РФ. Ему было 56 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в окружении Садовенко.

Отмечается, что военный и политик ушел из жизни еще в четверг, 25 декабря. Причиной смерти стала болезнь сердца. Какая именно — не уточняется.

«Юрий Садовенко скончался 25 декабря из-за болезни сердца», — сказал собеседник ТАСС.

При этом какие-либо другие подробности пока также не раскрываются. В частности, не уточняются даты похорон и прощания.

Немногим ранее стало известно о смерти народной артистки России Веры Алентовой. Она ушла из жизни в возрасте 83 лет. Причиной ухода из жизни стал острый инфаркт миокарда. Артистка столкнулась с ним прямо во время похорон коллеги — Анатолия Лобоцкого.