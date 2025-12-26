Пока боролись с эзотериками, у нас сняли «Химкинских ведьм»

Вообще, данная передача мне кажется символом эпохи. Люди не только учатся загадывать желания с помощью шоуменов-экстрасенсов, они в случае пропажи близких к ним бегут. Очень страшный сюжет видела я когда-то по центральному телевидению в Польше: там ксендз объяснял, что при пропаже ребенка сначала нужно пойти в костел помолиться, а уже потом начинать поиски. Это было в конце 2000-х, и нам, людям светской закалки, это казалось возмутительным.