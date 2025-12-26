Домашние настойки изъяли из баров Петербурга

В преддверии новогодних праздников в Петербурге прошли масштабные проверки баров на предмет незаконного оборота алкоголя. Рейды затронули не менее пяти заведений на Петроградской стороне, где нашли крупные партии самодельных настоек, пишет Piter.TV.
Основным нарушением стало отсутствие обязательной государственной маркировки на алкогольной продукции. Согласно действующему законодательству, любой алкоголь, предлагаемый в заведениях общественного питания, должен иметь заводскую маркировку.
— Независимо от рецептуры — будь то «домашняя» или «авторская» настойка — ее продажа без маркировки считается нелегальной, — поясняет издание.
Изъяты сотни литров такой продукции. Усиление контроля в предпраздничный период является стандартной практикой, так как в это время резко увеличивается поток посетителей в барах и ресторанах. Проверки направлены на пресечение оборота неучтенного алкоголя и обеспечение безопасности потребителей. Все владельцы заведений, где были обнаружены нарушения, привлечены к административной ответственности.