Домашние настойки изъяли из баров Петербурга

Изъяты сотни литров такой продукции. Усиление контроля в предпраздничный период является стандартной практикой, так как в это время резко увеличивается поток посетителей в барах и ресторанах. Проверки направлены на пресечение оборота неучтенного алкоголя и обеспечение безопасности потребителей. Все владельцы заведений, где были обнаружены нарушения, привлечены к административной ответственности.