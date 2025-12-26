Тюменских школьников отправили на уроки

Учебные занятия во второй смене в школах Тюмени 26 декабря проходят в штатном режиме, отмены по погодным условиям не вводятся. Об этом сообщили в администрации Тюмени, уточнив, что решение принято после анализа текущей температуры воздуха и прогноза на дневные часы. При этом утром в этот же день в городе были отменены занятия для учащихся с 1 по 9 классы в связи с сильными морозами.