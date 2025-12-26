Ричмонд
Тюменских школьников отправили на уроки

Дети со второй смены идут на уроки.

«Сегодня учебные занятия второй смены в общеобразовательных учреждениях города Тюмени по климатическим условиям не отменяются. Решение об отмене касается только уроков в первой смене для школьников с 1 по 9 классы, введенное утром 26 декабря», — сообщили в администрации Тюмени.

К моменту начала второй смены температура воздуха повысилась по сравнению с утренними значениями, а скорость ветра и другие метеопоказатели соответствуют нормативам, при которых школьники могут посещать занятия. Морозы в Тюмени отступят к выходным.