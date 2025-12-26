«Батареи еле живые»: жители Серова жалуются на холод в квартирах после ЧП с котельной

Коммунальное ЧП случилось в разгар лютых морозов.
Жители Серова в аномальные холода целые сутки просидели без отопления, но аварийным бригадам удалось починить поломку и запустить процесс. Об этом отчитался глава города Василий Сизиков. Однако часть жителей по-прежнему продолжают жаловаться на холод в квартирах.
«Во чешут, батареи чуть теплые, 15 градусов было», «15 градусов при работающем обогревателе», «У нас батареи ели живые», «Батареи теплые, в квартире 14 градусов с обогревателем», «Я вообще боюсь, что у нас батареи перемерзли. Нет ни воды, ни воздуха в них. Отопление по стояку есть, в батареях нет», — пожаловались несколько свердловчан в комментариях паблика «“Это Серов, детка”. Некоторые выложили фото своих термометров, на них видны цифры +8, +15. Один из градусников лежит на батарее и показывает +20.
При этом нашлись и счастливцы, в чьи квартиры вернулось полноценное тепло. «Отлично! Батареи горячие», — написала Галина Кособрюхова. «У меня на Заславского 27 отопление есть, батареи горячие», — подтвердила Татьяна Ермолаева.
Как уже сообщалось, на фоне аномальных холодов почти на сутки пропало отопление в домах более 16,8 тысячи жителей Серова. В округе ввели режим повышенной готовности., а школы и детские сады отправили на дистант. Из-за коммунальной аварии экстренно эвакуировали пациентов отделения городской больницы. Ситуация находилась на контроле мэра Сизикова.
А кому-то не очень, у него всего восемь Кому-то повезло, у него в квартире 15 градусов тепла На батарее термометр нагрелся до +20.