«Батареи еле живые»: жители Серова жалуются на холод в квартирах после ЧП с котельной

«Во чешут, батареи чуть теплые, 15 градусов было», «15 градусов при работающем обогревателе», «У нас батареи ели живые», «Батареи теплые, в квартире 14 градусов с обогревателем», «Я вообще боюсь, что у нас батареи перемерзли. Нет ни воды, ни воздуха в них. Отопление по стояку есть, в батареях нет», — пожаловались несколько свердловчан в комментариях паблика «“Это Серов, детка”. Некоторые выложили фото своих термометров, на них видны цифры +8, +15. Один из градусников лежит на батарее и показывает +20.