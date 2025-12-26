В Курганском госуниверситете открыли «Дом знаний». Фото

Первым событием в «Доме Знаний» стала лекция советника вице-президента — председателя Волго-Вятского банка «Сбербанк», члена Совета по развитию цифровой экономики при Госдуме РФ Ксении Колтуновой. Она представила тему об возможностях нейросетей и искусственного интеллекта. Участникам рассказали об использовании ИИ для автоматизации рутинных процессов в бизнесе и финансовой сфере, о внедрении технологий в образование, медицину и креативные индустрии, а также об этических рисках и правилах безопасной интеграции подобных инструментов в повседневную жизнь.