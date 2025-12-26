В Курганском госуниверситете открыли «Дом знаний». Фото

В КГУ появилось новое пространство.
«Дом Знаний» начал работу на базе Курганского государственного университета (КГУ). Новое пространство станет постоянной площадкой для лекций, дискуссий и образовательных программ для жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Российского общества «Знание».
«“Дом Знаний” начал работу в Курганской области. Новое пространство открылось на базе Курганского государственного университета. Участие в торжественной церемонии приняли лекторы просветительской организации, а также студенты учебного учреждения», — рассказали нам.
«Дом Знаний» в КГУ создавали как центр притяжения для активной молодежи и экспертов в разных сферах. Ключевая задача площадки — развитие просветительской деятельности, формирование интереса к современным знаниям и укрепление ценностей патриотизма. Особое внимание планируют уделять проектам, связанным с гражданским просвещением, цифровыми компетенциями и поддержкой талантливой молодежи региона.
На открытии с приветствиями к участникам обратились главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, руководитель управления по развитию УрФО общества «Знание» Иван Попп и председатель Курганского регионального отделения общества, ректор КГУ Надежда Дубив. Они обозначили приоритеты работы нового пространства, в том числе развитие партнерства в регионе, вовлечение школьников и студентов, расширение форматов лекций и просветительских мероприятий.
Первым событием в «Доме Знаний» стала лекция советника вице-президента — председателя Волго-Вятского банка «Сбербанк», члена Совета по развитию цифровой экономики при Госдуме РФ Ксении Колтуновой. Она представила тему об возможностях нейросетей и искусственного интеллекта. Участникам рассказали об использовании ИИ для автоматизации рутинных процессов в бизнесе и финансовой сфере, о внедрении технологий в образование, медицину и креативные индустрии, а также об этических рисках и правилах безопасной интеграции подобных инструментов в повседневную жизнь.
Также отметили благодарственными письмами наиболее активных лекторов региона. Среди награжденных — преподаватели КГУ и представители молодежной политики Курганской области. Кроме того, председатель комитета по молодежной политике области Олеся Яковлева вручила первую в регионе «Знание. Премию». Лучшим просветительским проектом признали музей деревни «Казачье подворье» Белозерского центра культуры, где на базе восстановленных построек XVIII-XIX веков создается этнокультурный комплекс с экспозициями, мастер-классами и программами для семейной аудитории.
Ранее руководство КГУ заявляло о масштабной модернизации вуза: с 2026 года здесь начнется капитальный ремонт крупнейшего общежития № 2 на улице Комсомольской, работы займут не менее трех лет. Параллельно университет развивает научную и образовательную инфраструктуру — создает новые лаборатории, базовые кафедры с предприятиями-партнерами и участвует в программе «Приоритет 2030», что дополняется открытием «Дома Знаний».
В Курганском госуниверситете открыли «Дом знаний» В Курганском госуниверситете открыли «Дом знаний» В Курганском госуниверситете открыли «Дом знаний».