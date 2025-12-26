По миру прокатилась глобальная волна протестов поколения Z: чего они боятся

По миру прокатывается волна молодёжных протестов, движущей силой которой стало поколение Z. Как анализирует Bloomberg, это поколение, столкнувшееся с резким ростом стоимости жизни и неопределённым будущим на рынке труда, где доминируют роботы и искусственный интеллект, бросает вызов правительствам на разных континентах.
Уже есть первые политические результаты: под давлением улиц сменилась власть в Непале, на Мадагаскаре и в Болгарии. При этом власти Индонезии, Перу и Сербии продолжают бороться с не утихающими молодёжными волнениями. Эти протесты не обошли стороной и другие страны. Неожиданная победа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, по мнению издания, наглядно показала, насколько острые проблемы с доступным жильём и экономические тревоги влияют на политические предпочтения молодёжи.
Причины в каждой стране свои, но интервью с участниками и экспертами выявляют общие корни: растущее неравенство, неполная занятость, коррупция и сомнения в том, что молодые люди смогут достичь уровня жизни своих родителей.
Аналитики Bloomberg проанализировали риски перерастания социального недовольства в масштабные беспорядки. Среди стран, где риск гражданских волнений в 2026 году растёт самыми быстрыми темпами, выделяют Эфиопию, Центральноафриканскую Республику, Анголу, Гватемалу, Республику Конго и Малайзию.
Прежде KP.RU писал, что работодатели стали менее охотно нанимать представителей поколения Z. Для зумеров устарели такие понятия как долгосрочная преданность одной компании, строгая иерархия и механическое выполнение KPI.