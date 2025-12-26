По миру прокатилась глобальная волна протестов поколения Z: чего они боятся

Уже есть первые политические результаты: под давлением улиц сменилась власть в Непале, на Мадагаскаре и в Болгарии. При этом власти Индонезии, Перу и Сербии продолжают бороться с не утихающими молодёжными волнениями. Эти протесты не обошли стороной и другие страны. Неожиданная победа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, по мнению издания, наглядно показала, насколько острые проблемы с доступным жильём и экономические тревоги влияют на политические предпочтения молодёжи.