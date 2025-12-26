Юрист Семченков предупредил о штрафах за нарушение правил запуска фейерверков

Любителям запускать фейерверки могут грозить серьезные штрафы при нарушении правил. О возможных мерах ответственности напомнил исполнительный директор петербургского отделения Ассоциации юристов России Артемий Семченков.
Он отметил, что в ряде регионов использование пиротехники полностью запрещено и за это предусмотрены штрафы по местному законодательству. Если прямого запрета нет, необходимо строго выбирать место запуска и соблюдать инструкцию по эксплуатации.
По его словам, за нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если в результате был причинен вред имуществу или здоровью, сумма может увеличиться до 50 тысяч рублей. Причинение тяжкого вреда здоровью или гибель человека влечет уголовную ответственность с возможными принудительными работами или лишением свободы сроком до пяти лет, а также обязанность возместить ущерб.
Семченков подчеркнул, что запускать пиротехнику следует только на специально отведенных площадках. Он добавил, что такие места можно заранее найти на местных сайтах МЧС, передает «Прайм».
В СМИ появилась информация, что в новогоднюю ночь фейерверки запретят запускать в ряде регионов России.