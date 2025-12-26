Юрист Семченков предупредил о штрафах за нарушение правил запуска фейерверков

По его словам, за нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если в результате был причинен вред имуществу или здоровью, сумма может увеличиться до 50 тысяч рублей. Причинение тяжкого вреда здоровью или гибель человека влечет уголовную ответственность с возможными принудительными работами или лишением свободы сроком до пяти лет, а также обязанность возместить ущерб.