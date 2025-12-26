Под Ростовом из-за аварии десятки домов остались без отопления

В Цимлянском районе Ростовской области в пятницу, 26 декабря, произошла коммунальная авария на теплотрассе. Без тепла остались 27 домов и два детских садика: «Теремок» и «Сказка».
— В настоящее время аварийными бригадами ведутся восстановительные работы, — рассказала глава районной администрации Елена Ночевкина.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что авария на подстанции оставила часть жителей Цимлянска без холодной воды. Об этом утром в четверг, 25 декабря, сообщила в своем телеграм-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
