Ракова рассказала о первых церемониях бракосочетания в ГУМ

«В преддверии праздника загсы Москвы подготовили для столичных молодоженов особенные церемонии бракосочетания. Так, в последнюю “красивую” дату года, 25 декабря, прошли 22 эксклюзивные торжественные регистрации брака в “Доме Деда Мороза” в кинопарке “Москино” и впервые в кинозале ГУМ, который станет еще одной площадкой проекта “Новые адреса счастья” в 2026 году. В этой локации парам будет доступно 12 дат, а первые церемонии пройдут уже 30 января», — сказала Анастасия Ракова.