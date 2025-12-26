Ракова рассказала о первых церемониях бракосочетания в ГУМ

«В преддверии праздника загсы Москвы подготовили для столичных молодоженов особенные церемонии бракосочетания. Так, в последнюю “красивую” дату года, 25 декабря, прошли 22 эксклюзивные торжественные регистрации брака в “Доме Деда Мороза” в кинопарке “Москино” и впервые в кинозале ГУМ, который станет еще одной площадкой проекта “Новые адреса счастья” в 2026 году. В этой локации парам будет доступно 12 дат, а первые церемонии пройдут уже 30 января», — сказала Анастасия Ракова.
Отмечается, что ГУМ — одна из главных столичных достопримечательностей, а зал «Киносалон» — это камерное арт-пространство, выполненное в темно-синей цветовой гамме. Специально для проведения церемоний бракосочетания его украсили свадебным декором. Подать заявление на регистрацию брака в ГУМ можно лично во Дворце бракосочетания № 3, на портале госуслуг или на mos.ru.
«Дом Деда Мороза» в кинопарке «Москино» украшает новогодняя елка, портреты главного новогоднего волшебника, письма с желаниями и прочие праздничные элементы декора. Кинопарк «Москино» вновь станет площадкой для торжественных церемоний бракосочетания в 2026 году. Для пар доступно 13 дат с апреля по сентябрь. Подать заявление можно лично во Дворце бракосочетания «Южное Бутово», на портале госуслуг или на mos.ru.
Уточняется, что для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станция метро «Маяковская», усадьбы и рестораны. Определиться с локацией поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru.