Пассажиры смогут протестировать посадку в поезд по биометрии на нескольких маршрутах

Россияне смогут протестировать посадку в поезд по биометрии на нескольких маршрутах. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщили в Российских железных дорогах (РЖД).
Уточняется, что функция будет доступна на маршрутах поезда «Ласточка» Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново, Москва — Кострома.
— Ожидается, что сервис станет доступен для тестирования пассажирами на этих маршрутах в I квартале 2026 года — после подведения результатов тестирования фокус-группой, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
24 декабря начальник дирекции скоростного сообщения — филиала компании Антон Петров уже говорил, что РЖД начали тестировать посадку в поезд по биометрии. По его словам, петербургский аэропорт Пулково также внедряет прохождение предрейсовых процедур по биометрии.
С 18 декабря в России стартовал второй этап программы внедрения цифровых паспортов, которые можно использовать наравне с бумажными. Что это такое, как его получить и где можно предъявить, рассказывает «Вечерняя Москва».