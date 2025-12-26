В МВД предупредили о «праздничных» приманках мошенников

В преддверии праздников активизируются мошеннические схемы, использующие привлекательные «новогодние» приманки. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт — Петербургу и Ленинградской области.
Вот какие уловки применяют злоумышленники: фейковые страницы маркетплейсов, предлагающие «скидки до 90%»; комплекты товаров по «невероятно низким ценам», часто требующие предварительной оплаты; обманные лотереи и рекламные акции с таймером обратного отсчета; ссылки в электронных письмах и сообщениях, ведущие на поддельные сайты.
МВД рекомендует тщательно проверять сайты: подлинный URL должен соответствовать официальному сайту магазина. Следует использовать официальные приложения магазинов из App Store или Google Play, а не загружайте APK-файлы или иные сторонние установки.
Кроме того, полицейские рекомендуют совершать платежи через безопасные системы: 3-D Secure, Apple Pay/Google Pay или напрямую через банк, избегать ввода данных карт на подозрительных ресурсах. Анализировать отзывы, репутацию продавца и доступность контактных данных. Для дорогостоящих покупок лучше выбирать оплату при получении. Не нужно реагировать на подозрительные SMS-сообщения или сообщения со ссылками.
В случае подозрительной активности следует незамедлительно связаться с банком для блокировки карты при выявлении несанкционированных транзакций; сохранить скриншоты страниц, переписку и платежные подтверждения; сообщить о мошенническом сайте в поисковую систему.
