В МВД предупредили о «праздничных» приманках мошенников

Кроме того, полицейские рекомендуют совершать платежи через безопасные системы: 3-D Secure, Apple Pay/Google Pay или напрямую через банк, избегать ввода данных карт на подозрительных ресурсах. Анализировать отзывы, репутацию продавца и доступность контактных данных. Для дорогостоящих покупок лучше выбирать оплату при получении. Не нужно реагировать на подозрительные SMS-сообщения или сообщения со ссылками.