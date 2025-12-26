В Московской области за ночь выпало около 30% месячной нормы осадков

Около 30% от месячной нормы осадков выпало в Московской области минувшей ночью. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в Москве из-за обильных снегопадов, начавшихся накануне вечером и продолжающихся до настоящего времени, на метеостанциях ВДНХ, Балчуг, Тушино и МГУ зафиксировано по девять миллиметров осадков в водном эквиваленте, что составляет 18% месячной нормы.
В Подмосковье наибольшее количество твердых осадков зарегистрировано в Клину — 14 миллиметров, или 30% нормы. В Долгопрудном выпало 13 миллиметров, на станции Подмосковная — 12 миллиметров, в Волоколамске и Дмитрове — по десять миллиметров.
Синоптик добавил, что, по предварительным данным, высота снежного покрова в Москве составляет около пяти сантиметров, в отдельных районах области — до восьми сантиметров. Также отмечается, что снег продолжится, однако его интенсивность снизится, и за день ожидается не более четырех миллиметров осадков.
