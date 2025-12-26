В Московской области за ночь выпало около 30% месячной нормы осадков

Синоптик добавил, что, по предварительным данным, высота снежного покрова в Москве составляет около пяти сантиметров, в отдельных районах области — до восьми сантиметров. Также отмечается, что снег продолжится, однако его интенсивность снизится, и за день ожидается не более четырех миллиметров осадков.