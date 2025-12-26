В Салехарде планируют снести здание местного стационара

Работы выполнят в 2026 году.
В Салехарде (ЯНАО) снесут здание стационара местной окружной клинической больницы, которое признали аварийным. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города.
«Проведен осмотр здания, расположенного по адресу Салехард, улица Комсомольская, 3. Администрация города постановляет признать объекты муниципального недвижимого имущества непригодными к эксплуатации и подлежащими сносу», — отмечено в сообщении.
Согласно данным мэрии города, снеси объект планируют в 2026 году. До тех пор, на территории стационара будет установлено ограничение на вход и постоянная охрана. Средства на осуществление работ направят из окружного бюджета.