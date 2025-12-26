В Иркутской области 30 декабря объявлено полным рабочим днем

В уходящем 2025 году 30 декабря будет обычным полным рабочим днем. Это связано с тем, что выходной с субботы 31 декабря был перенесен. Об этом напомнила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
— По Трудовому кодексу сокращенным день бывает только перед официальными праздниками. Поэтому 30 декабря остается стандартным рабочим днем, — уточнила омбудсмен.
Но переживать не стоит! На наступающей неделе придется отработать лишь два дня — в понедельник и вторник. Зато потом нас ждут длительные каникулы, которые продлятся аж до 11 января включительно. На работу и учёбу сибиряки, как и все россияне, выйдут в понедельник, 12 января.
Ранее КП-Иркутск составила подробную афишу развлечений на Новый год 2025−2026. Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими.