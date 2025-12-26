Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области 30 декабря объявлено полным рабочим днем

Уйти пораньше с работы не получится.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В уходящем 2025 году 30 декабря будет обычным полным рабочим днем. Это связано с тем, что выходной с субботы 31 декабря был перенесен. Об этом напомнила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

— По Трудовому кодексу сокращенным день бывает только перед официальными праздниками. Поэтому 30 декабря остается стандартным рабочим днем, — уточнила омбудсмен.

Но переживать не стоит! На наступающей неделе придется отработать лишь два дня — в понедельник и вторник. Зато потом нас ждут длительные каникулы, которые продлятся аж до 11 января включительно. На работу и учёбу сибиряки, как и все россияне, выйдут в понедельник, 12 января.

Ранее КП-Иркутск составила подробную афишу развлечений на Новый год 2025−2026. Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими.