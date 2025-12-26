Собянин рассказал о проектах для комфортного и безопасного движения в ЮВАО

«Продолжаю рассказ о работе кураторов ЦОДД — на этот раз речь пойдет о 58 проектах улучшения дорожного движения на юго-востоке Москвы, реализованных в 2025 году», — написал Собянин.
Так, на шоссе Энтузиастов у д. 3, корп. 1 в Лефортово по просьбе жителей обустроили новый пешеходный переход — теперь удобнее добираться до трамвайной остановки «МЦД Москва-Товарная».
В свою очередь в Рязанском районе в ответ на обращение жителей сделали дополнительный пешеходный переход у д. 6 на ул. 4-я Новокузьминская. Путь до школы № 2090 имени Героя Советского Союза Паперника стал для пешеходов значительно безопаснее.
«По шести адресам появились новые островки безопасности, которые помогают разделять потоки машин и пешеходов. Один из них — в районе Выхино-Жулебино, рядом с д. 16, корп. 1 по ул. Генерала Кузнецова. Теперь местные жители могут безопасно переходить дорогу к автобусной остановке “Метро Жулебино, северный вход”, — отметил мэр.
Помимо этого, на 14 участках дорог провели переразметку — это позволило добавить новые полосы, повысить пропускную способность и создать альтернативные маршруты движения.
Также на четырех участках вблизи социальных объектов скорректировали скоростной режим. В районе Люблино на ул. Совхозная максимально разрешенная скорость движения изменилась с 60 км/ч до 30 км/ч. Рядом находится много образовательных учреждений.
Еще на четырех сложных перекрестках появилась «вафельная» разметка.
«На ул. 2-я Институтская в Рязанском районе ввели одностороннее движение. Раньше здесь было сложно разъехаться, что регулярно приводило к локальным заторам. Теперь ситуация улучшилась: водители могут спокойно подъехать к своим домам. К тому же на улице обустроили 86 парковочных мест, из которых девять отведены для водителей с инвалидностью», — подчеркнул Собянин.