Собянин рассказал о проектах для комфортного и безопасного движения в ЮВАО

«На ул. 2-я Институтская в Рязанском районе ввели одностороннее движение. Раньше здесь было сложно разъехаться, что регулярно приводило к локальным заторам. Теперь ситуация улучшилась: водители могут спокойно подъехать к своим домам. К тому же на улице обустроили 86 парковочных мест, из которых девять отведены для водителей с инвалидностью», — подчеркнул Собянин.