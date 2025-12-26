В Тюмени запретят разворот на трех крупных перекрестках

Все три перекрестка имеют разделительную полосу, которая физически делит дорогу на две проезжие части. Из-за ее малой ширины автомобиль при развороте не может полностью разместиться в зоне закругления и частично выезжает на встречную полосу. Это создает дополнительные точки пересечения траекторий с транспортом, движущимся во встречном и попутном направлениях, и повышает вероятность столкновений, особенно при попытке выполнить маневр по «короткой» траектории через несколько потоков.