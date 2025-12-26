В Тюмени запретят разворот на трех крупных перекрестках

Разворота не будет на центральных улицах.
В Тюмени с 2026 года запретят разворот на трех крупных перекрестках — улиц Широтной и Пермякова, Малыгина и Мориса Тореза, Мельникайте и Республики. Решение принято на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба администрации Тюмени. Ограничения затронут в том числе участок по улице Широтной от Николая Федорова до Пермякова и оба направления движения по Пермякова.
В администрации пояснили, что отказ от разворотов на этих участках продиктован требованиями безопасности и загруженностью узлов. «Запрет разворотов на перекрестках улиц Широтной и Пермякова, Малыгина и Мориса Тореза, Мельникайте и Республики обоснован необходимостью снижения риска ДТП, улучшением пропускной способности и упрощением организации дорожного движения», — сообщили в пресс-службе, ссылаясь на выводы городской комиссии.
Все три перекрестка имеют разделительную полосу, которая физически делит дорогу на две проезжие части. Из-за ее малой ширины автомобиль при развороте не может полностью разместиться в зоне закругления и частично выезжает на встречную полосу. Это создает дополнительные точки пересечения траекторий с транспортом, движущимся во встречном и попутном направлениях, и повышает вероятность столкновений, особенно при попытке выполнить маневр по «короткой» траектории через несколько потоков.
Отдельно комиссия отметила влияние разворотов на дорожную ситуацию в часы пик. На пересечении Малыгина и Мориса Тореза маневр требует дополнительного времени и провоцирует заторы на подходах к перекрестку. На узлах с интенсивным движением, к которым относят и перекрестки Широтной — Пермякова, Малыгина — Мориса Тореза, Мельникайте — Республики, каждое лишнее маневрирование, включая разворот, увеличивает время ожидания на светофорах и снижает общую пропускную способность.