Герой РФ Очир-Горяев описал встречу с Путиным

Герой России Наран Очир-Горяев рассказал, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным стала для него волнительным событием. Он признался, что испытал сильные эмоции от общения с верховным главнокомандующим.
По словам бойца, глава государства интересовался его семьей и детьми, а также обсуждал с ним ситуацию в зоне специальной военной операции. Очир-Горяев отметил внимание президента к личным и служебным вопросам.
— Первый человек страны. Докладывать ему не каждому суждено, кажется. Впервые в истории, наверное, с передовой там командир роты какой-то маленькой докладывает верховному главнокомандующему. Конечно, волнительно это было, — признался он.
Герой также напомнил, что принимал участие в прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией президента. Он признался, что публичное выступление далось ему непросто, добавив, что волнение в тот день испытывали даже опытные журналисты, передает ТАСС.
Путин во время прямой линии предложил адресовать вопросы об обстановке в Северске напрямую участнику боевых действий — Герою России, командиру Нарану Очиру-Горяеву. По его словам, именно человек, находящийся на передовой, может наиболее точно рассказать о ситуации.