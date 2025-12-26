Россияне признались, какое блюдо считается главным атрибутом новогоднего стола

В опросе приняли участие 1,2 тысячи россиян. Три четверти респондентов готовят праздничные блюда самостоятельно, считая это частью традиций. Каждый пятый сочетает домашнюю еду с покупной, а менее 2% отмечают праздник в ресторанах. При этом 81% опрошенных считают приготовление новогодних блюд ключевым элементом создания праздничной атмосферы, а около двух третей отмечают важность украшения дома.