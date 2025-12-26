Россияне признались, какое блюдо считается главным атрибутом новогоднего стола

«Новогоднее меню… остаётся узнаваемым и почти каноничным. В числе обязательных блюд: бутерброды с красной икрой — их выбирают 78% участников опроса, салат “Оливье” — его готовят 75% опрошенных. Ещё 62% включают в праздничное меню различные нарезки — мясные, сырные и овощные, а также запечённое мясо», — говорится в исследовании.
В опросе приняли участие 1,2 тысячи россиян. Три четверти респондентов готовят праздничные блюда самостоятельно, считая это частью традиций. Каждый пятый сочетает домашнюю еду с покупной, а менее 2% отмечают праздник в ресторанах. При этом 81% опрошенных считают приготовление новогодних блюд ключевым элементом создания праздничной атмосферы, а около двух третей отмечают важность украшения дома.
Ранее сообщалось, что хранение шампанского в морозильной камере может быть опасным. При замерзании напитка происходит расширение жидкости, а давление углекислого газа внутри бутылки может привести к её разрыву. Кроме того, как отмечалось, такой способ охлаждения способен испортить вкус шампанского.
