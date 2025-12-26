Ричмонд
Во Франции заявили о решимости Макрона добиться освобождения Винатье*

BFMTV: Макрон внимательно следит за ситуацией с Винатье*

Источник: Комсомольская правда

Французский лидер Эммануэль Макрон крайне внимательно следит за ситуацией с Лораном Винатье*, в отношении которого возбуждено дело о шпионаже. Об этом со ссылкой на источник в окружении главы Пятой Республики сообщает телеканал BFMTV.

«Он по-прежнему полон решимости добиться его скорейшего освобождения при поддержке соответствующих государственных служб», — добавил собеседник журналистов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Франции было сделано предложение по делу Винатье*.

До этого журналист TF1 Жером Гарро на прямой линии с Путиным спросил у президента, может ли семья Винатье* рассчитывать на помилование или обмен. Путин пообещал, что Москва сделает все возможное для разрешения ситуации.

* — Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.

