Во Франции заявили о решимости Макрона добиться освобождения Винатье*

Французский лидер Эммануэль Макрон крайне внимательно следит за ситуацией с Лораном Винатье*, в отношении которого возбуждено дело о шпионаже. Об этом со ссылкой на источник в окружении главы Пятой Республики сообщает телеканал BFMTV.
«Он по-прежнему полон решимости добиться его скорейшего освобождения при поддержке соответствующих государственных служб», — добавил собеседник журналистов.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Франции было сделано предложение по делу Винатье*.
До этого журналист TF1 Жером Гарро на прямой линии с Путиным спросил у президента, может ли семья Винатье* рассчитывать на помилование или обмен. Путин пообещал, что Москва сделает все возможное для разрешения ситуации.
* — Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.