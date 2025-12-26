ВЦИОМ: россияне собираются потратить порядка 60 тысяч рублей на Новый год

Россияне в среднем планируют потратить на новогодние праздники около 60 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Данные представлены на официальном сайте.
Согласно исследованию, средний бюджет россиян на Новый год составляет 59 824 рубля. Из этой суммы почти 13 тыс. рублей россияне закладывают на праздничный стол, более 21 тыс. — на подарки близким. Еще порядка 24 тыс. рублей опрошенные готовы потратить на досуг. В том числе поездки, детские мероприятия, посещение театров, ресторанов и другие развлечения.
По сравнению с прошлым годом ожидаемые расходы сократились. В 2024 году участники опроса в среднем планировали потратить на праздники более 62,6 тыс. рублей. Для сравнения, в 2020 году новогодний бюджет оценивался всего в 13,2 тыс. рублей.
Также ВЦИОМ выяснил, как россияне намерены провести каникулы. Почти четверть опрошенных собираются ходить в гости. Около 19% планируют работать или проводить время на прогулках, 17% — заниматься зимними видами спорта. Еще 15% респондентов намерены посетить театры, концерты или кино.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14 декабря среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Предельная погрешность не превышает 2,5%.
Немногим ранее аналитический центр ВЦИОМ выяснил отношение к собственному будущему. Оказалось, что многие стали смотреть на него с большим оптимизмом. При этом сильного энтузиазма пока не наблюдается. Особенное внимание многие уделяют семье, поскольку ее воспринимают как нечто стабильное.