ВЦИОМ: россияне собираются потратить порядка 60 тысяч рублей на Новый год

Согласно исследованию, средний бюджет россиян на Новый год составляет 59 824 рубля. Из этой суммы почти 13 тыс. рублей россияне закладывают на праздничный стол, более 21 тыс. — на подарки близким. Еще порядка 24 тыс. рублей опрошенные готовы потратить на досуг. В том числе поездки, детские мероприятия, посещение театров, ресторанов и другие развлечения.