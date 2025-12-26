В Омске на торги выставили имущество производителя труб

Компания «Пэтсиб» специализируется на производстве полиэтиленовых труб для строительной отрасли. По данным Rusprofile, ее учредителем и директором является Николай Бирюков. В 2024 году выручка предприятия составила 432 млн рублей, что на 39% ниже, чем в 2023 году, когда компания получила рекордную прибыль в 37 млн рублей. В прошлом году «Пэтсиб» ушел в убыток — минус 35 млн рублей.