В Омске на торги выставили имущество производителя труб

Производственный корпус ООО «Пэтсиб» и прилегающий земельный участок в Омске выставлены на торги. Объект площадью 7,3 тыс. кв.м и земельный участок в 14,6 тыс. кв. м, расположенный на Красноярском тракте, предлагается по цене в 14 млн рублей. Информация размещена на официальной платформе ГИС Торги.
Торги организует Территориальное управление Росимущества по поручению регионального управления ФССП России. Уточняется, что имущество находится под арестом. Прием заявок от участников продлится с 29 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, а сам аукцион состоится 16 января на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».
Компания «Пэтсиб» специализируется на производстве полиэтиленовых труб для строительной отрасли. По данным Rusprofile, ее учредителем и директором является Николай Бирюков. В 2024 году выручка предприятия составила 432 млн рублей, что на 39% ниже, чем в 2023 году, когда компания получила рекордную прибыль в 37 млн рублей. В прошлом году «Пэтсиб» ушел в убыток — минус 35 млн рублей.
На сегодняшний день в отношении ООО «Пэтсиб» открыто 24 исполнительных производства на общую сумму 133 млн рублей, а также имеется задолженность перед бюджетом — 6,9 млн рублей по налогам, сборам и штрафам. На банковские счета организации наложен арест.
