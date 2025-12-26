Ричмонд
Услышал, как разбилось стекло, а затем шаги: школьник помог задержать грабителя, повторив сцену из «Один дома»

DM: похожая на фильм «Один дома» сцена произошла в США, ребенок остановил вора.

Источник: Комсомольская правда

История, достойная голливудского сценария, произошла в США. 12-летний Тристен Тейлор, оставшись один в доме на Лонг-Айленде, не растерялся и помог задержать грабителя. Его поступок напоминает сцену из классического рождественского фильма «Один дома», пишет Daily Mail.

По данным полиции, мальчик услышал, как на кухне разбилось стекло, а затем шаги. Семиклассник действовал решительно: он выпрыгнул в окно своей спальни и укрылся в отдельно стоящем гараже. Оглянувшись, он заметил внутри дома незнакомого мужчину и немедленно набрал номер экстренных служб.

«Я разговаривал с ними по телефону, ожидая их приезда», — сказал подросток. Полиция прибыла на Игл-авеню в Медфорде в течение нескольких минут и задержала подозреваемого. Им оказался 53-летний бездомный Кристиан Гарсиа.

Семья Тейлора считает, что ему помогли знания, почерпнутые из фильмов, и собственная интуиция. «Мы очень гордились тем, что он смог сохранить самообладание и так быстро позвонить в полицию», — отметила бабушка мальчика.

На предварительном слушании в суде Центрального Айслипа в среду Кристиан Гарсия не признал себя виновным по предъявленным обвинениям в краже со взломом и хранении инструментов для взлома.

Ранее KP.RU сообщал, что в Нью-Йорке трое мужчин совершили необычную кражу, угнав свободный поезд в американском метро.