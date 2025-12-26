Услышал, как разбилось стекло, а затем шаги: школьник помог задержать грабителя, повторив сцену из «Один дома»

История, достойная голливудского сценария, произошла в США. 12-летний Тристен Тейлор, оставшись один в доме на Лонг-Айленде, не растерялся и помог задержать грабителя. Его поступок напоминает сцену из классического рождественского фильма «Один дома», пишет Daily Mail.
По данным полиции, мальчик услышал, как на кухне разбилось стекло, а затем шаги. Семиклассник действовал решительно: он выпрыгнул в окно своей спальни и укрылся в отдельно стоящем гараже. Оглянувшись, он заметил внутри дома незнакомого мужчину и немедленно набрал номер экстренных служб.
«Я разговаривал с ними по телефону, ожидая их приезда», — сказал подросток. Полиция прибыла на Игл-авеню в Медфорде в течение нескольких минут и задержала подозреваемого. Им оказался 53-летний бездомный Кристиан Гарсиа.
Семья Тейлора считает, что ему помогли знания, почерпнутые из фильмов, и собственная интуиция. «Мы очень гордились тем, что он смог сохранить самообладание и так быстро позвонить в полицию», — отметила бабушка мальчика.
На предварительном слушании в суде Центрального Айслипа в среду Кристиан Гарсия не признал себя виновным по предъявленным обвинениям в краже со взломом и хранении инструментов для взлома.
