Вспышку заражения мышиной лихорадкой зафиксировали в России

C января по октябрь 2025 года в России зафиксировали вспышку заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которая также называется «мышиной». Об этом пишут «Известия».
Сообщается, что случаи заболевания зафиксированы в восьми федеральных округах и 54 регионах России, при этом 86 процентов инфицированных составляют жители городов.
В Роспотребнадзоре уточнили, что мышиная лихорадка характеризуется цикличными подъемами заболеваемости, которые происходят каждые два-четыре года.
Руководитель отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Анастасия Сидорова отметила, что в регионе уровень заболеваемости среди сельского населения ниже, чем среди городского.
— Это связано с тем, что большинство пациентов — из Ижевска и Завьяловского района. Они ездят на свои садовые участки и заражаются именно там, — пояснила Сидорова в беседе с газетой.
В 2024 году Нижегородская область оказалась на втором месте в России по заболеваемости мышиной лихорадкой. Специалисты из регионального Роспотребнадзора рассказали, чем опасна эта инфекция и как от нее защититься.
Ранее ученые из США выявили ключевой фактор, который приводит к смерти от COVID-19. У многих пациентов до болезни уже были проблемы с легкими. Высокая смертность в период пандемии коронавируса произошла из-за осложнений, которые развивались в процессе лечения болезни.