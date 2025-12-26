Ричмонд
Вспышку заражения мышиной лихорадкой зафиксировали в России

C января по октябрь 2025 года в России зафиксировали вспышку заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которая также называется «мышиной». Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что случаи заболевания зафиксированы в восьми федеральных округах и 54 регионах России, при этом 86 процентов инфицированных составляют жители городов.

В Роспотребнадзоре уточнили, что мышиная лихорадка характеризуется цикличными подъемами заболеваемости, которые происходят каждые два-четыре года.

Руководитель отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Анастасия Сидорова отметила, что в регионе уровень заболеваемости среди сельского населения ниже, чем среди городского.

— Это связано с тем, что большинство пациентов — из Ижевска и Завьяловского района. Они ездят на свои садовые участки и заражаются именно там, — пояснила Сидорова в беседе с газетой.

В 2024 году Нижегородская область оказалась на втором месте в России по заболеваемости мышиной лихорадкой. Специалисты из регионального Роспотребнадзора рассказали, чем опасна эта инфекция и как от нее защититься.

